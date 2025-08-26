U Varaždin stiže besplatna edukacija za poduzetnike o digitalizaciji, financijama i umjetnoj inteligenciji

Akademija Poslovni START 10. rujna stiže u Hotel Turist u Varaždinu, s još jednom besplatnom edukacijom namijenjenom malim, mikro i srednjim poduzetnicima te novoosnovanim tvrtkama.

Sudionike očekuje bogat program koji donosi aktualne poslovne teme – od fiskalizacije 2.0 i digitalizacije poslovanja, preko financiranja poduzetnika pa sve do umjetne inteligencije i života u oblaku.

Uz gostujuće predavače iz Zagrebačke banke, Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta te Honora, polaznici će imati priliku čuti iskustva stručnjaka, upoznati se s najnovijim alatima i trendovima, umrežiti se s drugim poduzetnicima te osvojiti atraktivne HONOR nagrade.

Platforma za umrežavanje i prijenos znanja

Akademija Poslovni START tako pruža priliku da savladate ključne vještine i steknete nova znanja koja će vam pomoći u razvoju vašeg poslovanja. Program Akademije osmišljen je kao platforma za prijenos znanja i umrežavanje, a do sad su održane edukacije u Sisku, Dubrovniku, Šibeniku, Zadru i Puli.

Neki od predavača su stručnjak za marketing Krešimir Jusup, voditeljica EU fondova Dora Medved, stručnjakinja za društvene mreže Tihana Sedlar Krauz i Toni Milun, koji sudionicima približava ključne aspekte financijskog upravljanja i dostupne mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata.

Nakon Varaždina, edukacije će se održati u Osijeku, Slavonskom Brodu te naposljetku i Zagrebu.

Edukacije su besplatne, a broj mjesta ograničen

Edukacije su besplatne, a broj mjesta je ograničen. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme, prijavom putem e-mail adrese akademijaposlovnistart@t.ht.hr. Nakon što zaprime vašu prijavu, dobit ćete sve potrebne detalje na mail.

Ako ne možete prisustvovati edukacijama uživo, tu je i mogućnost sudjelovanja u besplatnim interaktvinim webinarima. Prijavite se na webinare koji obrađuju teme koje vam mogu koristiti za rast vašeg poslovanja: