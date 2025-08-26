U Varaždin stiže besplatna edukacija za poduzetnike o digitalizaciji, financijama i umjetnoj inteligenciji

Akademija Poslovni START 10. rujna stiže u Hotel Turist u Varaždinu, s još jednom besplatnom edukacijom namijenjenom malim, mikro i srednjim poduzetnicima te novoosnovanim tvrtkama.
Sudionike očekuje bogat program koji donosi aktualne poslovne teme – od fiskalizacije 2.0 i digitalizacije poslovanja, preko financiranja poduzetnika pa sve do umjetne inteligencije i života u oblaku.
Uz gostujuće predavače iz Zagrebačke banke, Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta te Honora, polaznici će imati priliku čuti iskustva stručnjaka, upoznati se s najnovijim alatima i trendovima, umrežiti se s drugim poduzetnicima te osvojiti atraktivne HONOR nagrade.
Platforma za umrežavanje i prijenos znanja
Akademija Poslovni START tako pruža priliku da savladate ključne vještine i steknete nova znanja koja će vam pomoći u razvoju vašeg poslovanja. Program Akademije osmišljen je kao platforma za prijenos znanja i umrežavanje, a do sad su održane edukacije u Sisku, Dubrovniku, Šibeniku, Zadru i Puli.
Neki od predavača su stručnjak za marketing Krešimir Jusup, voditeljica EU fondova Dora Medved, stručnjakinja za društvene mreže Tihana Sedlar Krauz i Toni Milun, koji sudionicima približava ključne aspekte financijskog upravljanja i dostupne mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata.
Nakon Varaždina, edukacije će se održati u Osijeku, Slavonskom Brodu te naposljetku i Zagrebu.
Edukacije su besplatne, a broj mjesta ograničen
Edukacije su besplatne, a broj mjesta je ograničen. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme, prijavom putem e-mail adrese akademijaposlovnistart@t.ht.hr. Nakon što zaprime vašu prijavu, dobit ćete sve potrebne detalje na mail.
Ako ne možete prisustvovati edukacijama uživo, tu je i mogućnost sudjelovanja u besplatnim interaktvinim webinarima. Prijavite se na webinare koji obrađuju teme koje vam mogu koristiti za rast vašeg poslovanja:
- 17. rujna doznajte kako unaprijediti kibernetičku sigurnost i što danas znači biti siguran u poslovanju.
- 15. listopada saznajte kako rade i kako vam u poslovanju mogu pomoći umjetna inteligencija i AI alati.
- 12. studenog održat će se webinar na temu život u oblaku, alati za optimizaciju poslovanja.