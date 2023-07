Što čitati, slušati i gledati iz svijeta poslovanja, motivacije i tehnologije

Bez obzira jeste li strastveni poduzetnik, poslovni profesionalac ili jednostavno žudite za novim izazovima, imamo za vas nekoliko preporuka koje će oblikovati vaše poslovne ciljeve do kraja 2023. godine. Donosimo izvore znanja koji su pristupačni većini – knjige za čitanje, podcaste za slušanje i YouTube kanale posvećene poslovanju, produktivnosti, marketingu i tehnologiji.

Svaka stranica odabranih knjiga ili sekunda medijskog sadržaja može biti ključ je za otvaranje vrata prema novim perspektivama i idejama.

Knjige su vječni klasik, ali ako više preferirate audio formate, podcasti su idealan izbor jer su dostupni tijekom vožnje, vježbanja ili obavljanja kućanskih poslova. Naša lista podcasta donosi intervjue s vodećim stručnjacima iz poslovnog svijeta. Slušajući njihove priče o uspjehu, neuspjesima i iskustvima koja su ih oblikovala, primit ćete vrijedne savjete koji će vam pomoći da dosegnete novu razinu vlastitog napretka.

Filmovi i serije idealan su izbor za bijeg o stvarnosti, no ponekad sasvim vjerno prenose tu istu stvarnost i daju novi pogled na određene situacije. Zašto ne biste spojili ugodno s korisnim i educirali se dok se zabavljate?

Naravno, ne smijemo zaboraviti snagu YouTube platforme, gdje se može pronaći neograničen izbor informativnih, inspirativnih i edukativnih sadržaja. U našem izboru YouTube kanala naći ćete sve – od naprednih tehnoloških inovacija i analiza tržišta do praktičnih savjeta o timskom radu i izgradnji brenda.

Knjige koje možete pročitati u ostatku 2023.

Magic Words, Jonah Berger – knjiga ovog čuvenog profesora na praktičan način i znanstveno potkrijepljen način otkriva kako možemo potaknuti pozitivne reakcije na poslu, u obitelji ili kod prijatelja – i to riječima.

Life 3.0, Max Tegmmark – Za sve one koje zanima AI a žele imati širu sliku o utjecaju AI na društvo, politiku, civilizaciju, poslovanje i budućnost ovo je odlična knjiga.

Fall in Love with the Problem, Not the Solution: A Handbook for Entrepreneurs, Uri Levine – Knjiga suosnivača Wazea daje uvid u to kako započeti posao, principima disrupcije, prikupljanju sredstava i investiranja, načinima rasta poduzeća, izlaska na globalno tržište i pravog vremena za prodaju udjela i poduzeća.

Discipline is Destiny, Ryan Holiday – Jedan od najpoznatijih autora današnjice, bivši PR-ovac i marketingaš, te ambasador modernog Stoicizma piše o principima discipline. Kroz kratke priče iz povijesti, svježijih događanja i velikane objašnjava koje su to odrednice discipline, što znači biti discipliniran i kako disciplina utječe na život.

Filmovi i serije koje bi mogli pogledati:

The Amber Light – ovaj dokumentarni je film redatelja Adama Parka, objavljen 2019., istražuje bogatu povijest, kulturu i zanat proizvodnje viskija u Škotskoj. Istražuje značaj viskija u škotskom društvu, njegove tradicionalne metode proizvodnje i globalni utjecaj industrije viskija. Cilj filma je uhvatiti bit i duh Škotske, prikazujući duboko ukorijenjene veze između viskija, krajolika i nasljeđa.

Kings of Stonks – Usredotočena na njemačku startup kulturu, ova serija govori o varanju i shemama koje pojedince dovode do vrha, kao i o posljedicama izgradnje tvrtke na mreži laži. Uključuje likove željne moći, prijevare, briljantne poslovne ljude i divlji, rizični način života koji dolazi s golemom količinom novca.

How To Get Rich – serija od 8 epizoda je verzija popularnog podcasta Ramita Sethia, u kojoj podučava ljude i navodi ih kroz njihove probleme s novcem. Prije svakog susreta s gostom u emisiji, Sethi dobiva osnovne financijske podatke – dugove, prihode, ušteđevinu i povijest potrošnje – a zatim radi s njima tijekom šest tjedana kako bi im pomogao da prebrode svoje blokade.

Criptopya – Pet godina nakon svog prvog dokumentarca, nagrađivani producent/redatelj Torsten Hoffmann ponovno se osvrće na Bitcoin i kreće u istraživanje evolucije blockchain industrije i njezinih novih obećanja. Može li ova tehnologija doista pružiti alternativu internetu kakvog poznajemo?

Schumacher – Kroz ekskluzivne intervjue i arhivske snimke, ovaj dokumentarac prati intimni portret sedmerostrukog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera. Kratki obiteljski intervjui pružaju određeni uvid u njegov osobni život, iako se još uvijek mnogo toga ne zna o njegovu stanju nakon nesreće na skijanju.

Podcastovi koje vrijedi poslušati do kraja 2023:

Marketing over Coffee – tjedni marketinški podcast, koji vode John Wall i Christopher Penn, donosi najnovije strategije, uvide i trendove u marketingu i tehnologiji.

Youpreneur – Chris Ducker, autor bestselera, poslovni trener i serijski poduzetnik, nudi svoju jedinstvenu perspektivu o tome što je potrebno za izgradnju uspješnog poslovanja osobnog brenda u dvadeset prvom stoljeću.

The $100 MBA Show – ovaj podcast ima jednostavnu premisu: svatko može pokrenuti i voditi posao, s točnim informacijama. Uz kratke, praktične poslovne lekcije, podcast je stekao veliki broj odanih sljedbenika budućih poduzetnika.

Masters of Scale – Reid Hoffman, suosnivač LinkedIna, vodi ovaj podcast u kojem istražuje strategije i izazove s kojima se suočavaju uspješni poduzetnici i poslovni lideri.

HBR IdeaCast – Podcast časopisa Harvard Business Review sadrži intervjue s vodećim misliocima u poslovanju i menadžmentu, pokrivajući širok raspon tema, uključujući vodstvo, strategiju, inovacije i još mnogo toga.

The Future of Everything – Podcast Wall Street Journala koji vodi Janet Babin istražuje kako nove tehnologije i trendovi oblikuju razne industrije, uključujući poslovanje, zdravstvo, financije i još mnogo toga.

Hrvatski kreatori podcast sadržaja u 2023.:

#radimposvom – hrvatski audio podcast autorice Tee Zavacki o poduzetničkim i poslovnim temama i savjetima kako uspjeti u onom što voliš raditi.

PoslovniFM – prvi hrvatski poslovni radio koji promiče gospodarstvo i poduzetništvo ima mnoštvo zanimljivih tema i gostiju koje redovito ugošćuje u svojim emisijama

Surove strasti – Saša Tenodi i Ivan Voras ugošćuju ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života, a dotiču se svih tema suvremenog života, pa tako i poduzetništva i tehnologije.

Crveni kompas – podcast o osvještavanju prilika i prijetnji na vašem putu osobne i poslovne organizacije, koji vode Anita Kanđera, poslovna savjetnica koja educira kako primjenom doći do promjene i Tamara Kajari, profesionalna organizatorica.

YouTube kanali za koje vrijedi izdvojiti vrijeme do kraja 2023:

GaryVee – Gary Vaynerchuk, istaknuti poduzetnik i motivacijski govornik, u svom sadržaju dijeli uvide i savjete o poduzetništvu, marketingu i osobnom brendiranju.

Harvard Business Review – Kanal Harvard Business Review nudi vrijedan sadržaj o poslovnoj strategiji, vodstvu i upravljanju. Poseban naglasak stavljaju na kreativnost i otiču konstruktivne komentare i pitanja u svojoj zajednici.

MIT Technology Review – Osnovan na Massachusetts Institute of Technology 1899., MIT Technology Review svjetski je poznata, neovisna medijska tvrtka čiji uvid, analize, recenzije, intervjui i događaji uživo objašnjavaju najnovije tehnologije i njihove komercijalne, društvene i političke učinke.

The Futur – Ovaj kanal nudi obilje vrijednog sadržaja namijenjenog kreativnim profesionalcima, slobodnim profesijama i vlasnicima tvrtki, dok se fokusira na 5 glavnih tema: način razmišljanja, marketing, prodaja i pregovori, cijene i motivaciju.

Foundr – kanal sadrži intervjue s uspješnim osnivačima, izvršnim direktorima i industrijskim liderima, koji dijele svoja iskustva, strategije i uvide u izgradnju i povećanje poslovanja. Kanal pokriva širok raspon tema, uključujući marketing, prodaju, vodstvo, inovacije i osobni razvoj.