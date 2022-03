Što je to industrija 4.0? 5G i početak četvrte tehnološke revolucije!

Broj povezanih stvari diljem svijeta trebao bi doseći 42 milijarde do 2025. godine. Digitalna revolucija u mnogim industrijama bit će potaknuta novim mobilnim tehnologijama, a 5G nalazi se u srcu ove transformacije!

Privatne 5G mreže i industrijski internet stvari (IIoT) najava su nove ere u povezivanju. One omogućuju tvrtkama pristup visokoj propusnosti, ultra-niskom kašnjenju i visokoj pouzdanosti, a mogućnost brze i sigurne obrade podataka u stvarnom vremenu dovest će do primjetnih poboljšanja u proizvodnji transformacijom procesa, lanaca opskrbe i isporuke. Ta učinkovitost je upravo ono što 5G obećava, ne samo industrijama, već i pojedinačnim potrošačima. Capgemini institut je izvršio ispitivanje različitih industrija na globalnoj razini o njihovoj percepciji 5G tehnologije. Globalno gledajući, 87% industrijskih organizacija nalazi se u fazi planiranja i/ili provjere koncepta usvajanja 5G. 60% ih je potvrdilo da je 5G pomogao njihovim tvrtkama da ostvare veću operativnu učinkovitost, a 43% ih je iskusilo povećanu fleksibilnost. Kada je riječ o korištenju 5G tehnologije, 51% kaže da će ga koristiti za ponudu novih proizvoda, dok 60% kaže da će ponuditi nove usluge koje omogućuje 5G. Što se tiče preferencija za 5G davatelje usluga, više od trećine preferira implementaciju privatnih 5G mreža. Sve to znak je da je počela nova, četvrta industrijska revolucija.

Što je to industrija 4.0?

Prva industrijska revolucija dogodila se krajem 18. stoljeća, a obilježila ju je mehanizacija koju je omogućila parna i vodena snaga. Druga industrijska revolucija, početkom 20. stoljeća, bila je potpomognuta električnom energijom i obilježena masovnom proizvodnjom, montažnim linijama i podjelom rada. Treća revolucija, početkom 1970-ih, nastala je korištenjem računala za automatizaciju strojeva i proizvodnih procesa. Industrija 4.0, četvrto doba na čijem se početku nalazimo, je cyber-fizička transformacija proizvodnje. Naziv je inspiriran njemačkom Industrie 4.0, inicijativom tamošnje vlade za promicanje povezane proizvodnje i digitalne konvergencije između industrije, poduzeća i drugih procesa. Industrija 4.0 nije samo ulaganje u novu tehnologiju i alate za poboljšanje proizvodne učinkovitosti, već i revoluciju u načinu na koji funkcionira cjelokupno poslovanje. Industrija 4.0 omogućuje vlasnicima poduzeća da bolje kontroliraju i razumiju svaki aspekt svog poslovanja te da iskoriste trenutne podatke za povećanje produktivnosti, poboljšanje procesa i poticanje rasta. Digitalna tehnologija koja se koristi u tvornici i vezana je za pozadinske korporativne podatkovne sustave, omogućava izvođenje analize velikih podataka na podacima koji su povezani s proizvodnim procesom. Takva analitika može pomoći organizaciji da uoči trendove i stekne uvide koji bi joj u konačnici mogli pomoći da postane profitabilnija.

5G izazove novog doba pretvara u prednosti

Na samom početku primjene novih tehnologija, glavni izazovi za organizacije koje žele implementirati industriju 4.0 bili su troškovi i interoperabilnost. Strojevi i senzori korišteni u tvornici često su se oslanjali na različite protokole, što je otežavalo komunikaciju između povezanih uređaja. To se počelo mijenjati s primjenom 5G i njegovim mogućnostima. Drugi veliki izazov povezan s industrijom 4.0 je kibernetička sigurnost. U prošlosti su sustavi korišteni u tvornici bili rijetko povezani jedan s drugim ili s pozadinskim IT sustavima. Kao takvi, dobavljači koji su stvorili takve sustave rijetko su na prvo mjesto stavljali sigurnost. Povezivost između uređaja i IT resursa može te uređaje izložiti istim kibernetičkim prijetnjama koje već dugo muče tradicionalne IT uređaje. Dodatno, kompromitirani IT sustav može napadaču pružiti put kroz koji može napasti resurse koji se koriste u tvornici. No, strogi sigurnosni protokoli pružatelja 5G usluge pružaju najbolje od naprednih tehnologija uz vođenje računa o prijetnjama. Infrastrukture digitalnih i javnih ključeva koje stvaraju cijeli sloj provjere oko svih IoT uređaja dokazano su djelotvorne kao tehnike provjere autentičnosti za implementacije velikih razmjera. Osiguravajući najveći udio 5G spektra, mreža Hrvatskog Telekoma spremna je za sve buduće zahtjeve u pogledu kapaciteta, velikih brzine i niske latencije, te sigurnosti, kako u privatno korisničkom tako i industrijskom segmentu.