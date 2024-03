Kako povećati posjetu na web stranicu u 2024.godini

Vodeći se najboljim praksama digitalnog marketinga, napravili smo svoju online bazu – web stranicu sa svojim kontakt podacima, proizvodima i uslugama, kao i prikladnim sadržajem. No, što sada? Samo zato što stranica postoji ne znači da će je ljudi posjećivati. Jedna od najvećih prednosti web prometa je to da pomaže u povećanju svijesti o našoj tvrtki ili brendu. Kada ljudi posjete našu web stranicu, upoznaju se s našim poslovanjem i vjerojatnije je da će ga se sjećati u budućnosti, što dovodi do veće prepoznatljivosti. Jednom kada potencijalni klijenti posjete našu web stranicu, moramo učiniti sve što možemo da ih pretvorimo u klijente koji plaćaju, te vjerne pratitelje našeg poslovanja.

Jedno od najčešćih pitanja vlasnika malih tvrtki i obrta je vezano za povećavanje posjeta na web stranici njihovog online poslovanja. Što napraviti kako bi povećali promet i konverzije na web stranici? Analizom prometa web stranice možemo steći uvid u ponašanje, sklonosti i potrebe svoje publike, što nam pomaže u donošenju informiranih odluka o marketinškim strategijama i ponudi proizvoda.

Ključne metrike za praćenje uspjeha web stranice

Prilikom mjerenja web prometa postoji nekoliko bitnih metrika koje treba pratiti – primjerice jedinstvene posjetitelje, prikaze stranica, stopu napuštanja početne stranice i stopu konverzije. Analizom ovih mjernih podataka možemo odrediti što funkcionira, a što treba mijenjati kako bi došli do konverzije.

Broj prikaza stranice

Prikazi stranice mjere koliko je puta posjetitelj vidio stranicu na web stranici. Svaki put kada se stranica na našoj web stranici učita u pregledniku računa se kao jedan prikaz stranice.

Prosječno vrijeme provedeno na stranici

Vrijeme provedeno na stranici može biti pokazatelj koliko je sadržaj na njoj privlačan posjetiteljima. Dulje vrijeme koje posjetitelji provode na stranici sugerira da stranica privlači zainteresirane posjetitelje koji cijene informacije koje na njoj nalaze.

Stopa napuštanja početne stranice

Stopa napuštanja početne stranice je postotak posjetitelja koji učitaju stranicu, a zatim je napuste bez interakcije ili posjete bilo kojoj drugoj stranici na istom web odredištu.

Izvori prometa

Važno je pratiti odakle dolazi promet na našu web stranicu. Izravni korisnici tako dolaze unošenjem URL-a izravno u traku preglednika. Posjetitelji koji nas nađu putem organskog pretraživanja dolaze putem neplaćenih rezultata na stranicama pretraživača (recimo Googlanjem). Posjetitelji pristigli plaćenog pretraživanja došli su klikanjem oglasa na tim istim tražilicama. Neki posjetitelji na stranicu dolaze putem poveznica na nekoj drugoj web stranici, klikanjem na poveznice unutar e-maila ili klikanjem na naše objave na društvenim medijima, bilo plaćene ili organske.

Stopa konverzije

Stopa konverzije je broj posjetitelja koji izvrše konverziju, odnosno određenu akciju na web stranici. Konverzija može biti ispunjeni web obrazac, preuzimanje sadržaja ili izvršena kupnje.

Najpopularnije stranice

Najposjećenije stranice su one koje daju najveću vrijednost web stranici. One imaju najviše prikaza ili konverzija i pokazatelj su na kakav bi se sadržaj trebali usmjeriti kako bi privukli još više posjetitelja.

Marketinški stručnjaci prate mnogo više metrika i detaljno ih proučavaju kako bi zaključili što na samoj stranici treba mijenjati kako bi postigli željene ciljeve. No želimo li pratiti osnovne metrike, nabrojane će biti sasvim dovoljne.

Kako povećati promet na web stranici

Kažu da je svaka reklama dobra, a svaki posjetitelj se računa, no ipak želimo da naši posjetitelji budu zainteresirani za naš sadržaj, proizvode i usluge. Bez obzira radimo li s velikim marketinškim proračunom ili tražimo besplatne načine za povećanje prometa na web stranici, postoji nekoliko načina koji nam mogu pomoći da dosegnemo svoju ciljnu publiku.

1. Web stranica prilagođena mobilnim uređajima

Responzivna web stranica odavno je prestala biti super dodatak i postala je ključna stvar prilikom izrade i dizajna svake web stranice. To znači da se prikaz stranice mijenja ovisno o tome na kojem uređaju ga posjetitelj gleda – drukčije se prikazuje na stolnom računalu nego na pametnom telefonu. Google ima stroge smjernice za utvrđivanje je li web stranica prilagođena mobilnim uređajima i po njima odlučuje hoće li ih uopće prikazati među rezultatima. Mobilno sučelje web stranice treba biti moderno, brzo se učitavati i biti napravljeno za jednostavnu navigaciju i poticati ponovne posjete.

2. E-mail marketing

Posjetitelji web stranice mogu se podijeliti su u dvije primarne skupine – oni koji dolaze prvi put i oni koji se vraćaju. Više će ljudi ponovno posjetiti web stranicu koja se redovito obraća postojećim klijentima, a e-mail je za to idealan. Dobro sročeni newsletter uvijek može podsjetiti naše klijente zašto nas vole, dok onim novima može pokazati zašto bi nas trebali pratiti. Uz gumbe za dijeljenje na društvenim mrežama koji se nalaze u e-mail porukama, omogućujemo svima kojima se naš sadržaj sviđa da ga jednostavno i brzo podijeli.

3. Najbolje SEO prakse

Istraživanje ključnih riječi temelj je SEO-a. Potrebno je provesti istraživanje kako bismo utvrdili koje ključne riječi i izraze naša publika traži, a zatim optimizirati stranice i sadržaj web stranice oko tih ključnih riječi. Tako bi naslovne oznake koje govore tražilicama o čemu se radi na određenoj stranici trebale biti jedinstvene za svaku podstranicu. Meta opisi koji se pojavljuju ispod naslova na stranicama s rezultatima tražilice kao kratak opis trebao bi sadržavati ključne riječi i biti relevantan.

4. Objave na društvenim mrežama

Društveni mediji izvrstan su oglasni prostor za male tvrtke, na kojem je moguće komunicirati s ciljanom publikom kroz izravnu razmjenu poruka, objavljivati koristan sadržaj koji će se pojaviti izravno u njihovim feedovima, kao i pronaći nove kontakte za umrežavanje. Na našim profilima iu svim objavama na društvenim mrežama možemo stvoriti poveznice na web stranicu kojoj želimo povećati promet, no presudno je objavljivati dosljedno i redovito.

5. Kupnja online oglasa

Kupnja oglasa na različitim platformama trećih strana prilika je za dosezanje ciljane publike, no samo ako svoje oglase usmjerimo na platforme koje imaju najviše smisla za naš sadržaj.

Na primjer, ako imamo web stranicu o dizajniranju doma, Instagram se čini kao bolji izbor za oglašavanje od, primjerice, LinkedIna. Tu su posebno učinkovite kampanje koje ciljaju sve prijašnje posjetitelje naše stranice i vraćaju ih na naš sadržaj, jer već znamo da ih isti zanima. Važno je samo uvijek im moći ponuditi novi i zanimljivi sadržaj.

6. Pay-per-click kampanja

Vođenje kampanje plaćanja po kliku (PPC) omogućuje oglašavanje naše web stranice kao najboljeg rezultata prilikom pretraživanja na tražilicama. To je dobar način za dosegnuti ciljanu publiku jer koristi ključne riječi koje su povezane sa sadržajem koji objavljujemo na web stranici. Ovakve kampanje mogu biti skupe, zato je jako važno pratiti rezultate koje generiraju, postaviti konkretni budžet i koristiti ih samo za jake ključne riječi.

7. Korištenje poveznica (linkova)

Ako želimo da naša stranica bude rangirana u rezultatima pretraživanja, trebamo koristiti vanjske i unutarnje veze. Interne veze su one koje usmjeravaju na drugu podstranicu na našoj web stranici i daju kontekst posjetiteljima za koje se nadamo se da će se zato zadržati dulje na stranici (poput “Doznajte više” na primjer). Osim toga, interne veze pomažu organizirati web stranicu za Googleovo indeksiranje i daju informacije o hijerarhijskoj strukturi naše stranice. Logika je jednostavna: ako je web stranica jednostavna za navigaciju, korisnik će se vjerojatno dulje zadržati.

8. Pisanje Bloga

Sadržaj je kralj, a najjednostavniji način za povećavanje sadržaja je dodavanje podstranice na kojoj možemo objavljivati informativne članke o svojoj djelatnosti koji će koristiti našoj publici i pokazati našu stručnost. Odlični su za dijeljenje putem društvenih medija, mogu se poslati i kao dio newslettera, a i promovirati kao gostujući sadržaj na tuđim web stranicama, te tako stvarati nove prilike za povećanje prometa na našoj web stranici.

9. Pisanje za druge web lokacije

Pisanjem kvalitetnog sadržaja za drugu stranicu možemo doći do nove publike koja možda nikad prije nije čula za nas. Uz tu povećanu vidljivost, na taj način možemo izgraditi vjerodostojnost, a s vremenom će gostujući postovi generirati više povratnih poveznica na našu web stranicu. To će nam ujedno pomoći i kod rangiranja među rezultatima na stranicama tražilica.

10. Video sadržaj

Videozapisi su jako popularni za privlačenje pozornosti ciljane publike. Ako posjetitelj ne želi odvojiti 5 minuta da pročita objavu blogu, umjesto toga može pogledati kratki video od minute i pol. Važno je paziti da video sadržaj bude kvalitetan i da ne usporava rad stranice, jer to može odvratiti korisnike od gledanja, ali i daljnjeg istraživanja stranice.

11. Affiliate marketing

Affiliate marketing je aranžman u kojem kreatori sadržaja (kao što su blogeri) promoviraju proizvode određenih tvrtki ili brendova. Te tvrtke zatim svojim partnerima daju dio dobiti od prodaje koju ostvare. Da bi ovo funkcioniralo, važno je biti aktivan u online zajednicama povezanim s odabranom industrijom i povezati se s drugim kreatorima sadržaja.