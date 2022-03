NFT tehnologija za male tvrtke

Uz impresivnu prodaju od 2,5 milijardi dolara zabilježenu u prvom tromjesečju 2021., velika imena su se pridružila NFT ludnici, uključujući Louis Vuitton, Taco Bell, Coca-Colu i NBA.

Krajem 2020. NFT-ovi su eksplodirali, premašivši 338 milijuna dolara godišnje u prodaji, a svijet kriptovaluta dobio je novitet koji je postao tražena roba u online i offline svijetu. Kao i uvijek kada su u pitanju novosti u digitalnom svijetu, pojavilo se pitanje radi li se o novoj prilici za ulaganje i zaradu ili novotariji koja neće zaživjeti. Sudeći po milijunskim iznosima koje je NFT generirao u posljednjih par godina, čini se kako je riječ o trendu koji bi mogao postati dio svakodnevice.

Što je NFT?

Non-Fungible Token ili “nezamjenjivi token” (NFT) je digitalna imovina koja predstavlja niz virtualnih i fizičkih stvari, koje se ne mogu zamijeniti krivotvorinom jer su stvorene na blockchainu, pa se tako uvijek može pratiti do izvornog vlasnika ili kreatora. NFT može biti umjetničko djelo, fotografija, glazba, video zapis, kolekcionarski predmet, suvenir, ugovor, kupon i još mnogo toga. Nakon kupnje, digitalna imovina pohranjuje se za čuvanje u digitalnim novčanicima, online ili offline. NFT traje sve dok blockchain na kojem su izgrađeni nastavlja postojati. Dva najveća razloga za sve veće usvajanje i povećanu prodaju NFT-a su to što ljudi vole skupljati stvari, a NFT-ovi su programirani da budu rijetki, što povećava njihovu cijenu. Od 2020. neki pojedinačni NFT-ovi prodani su za više od 50 milijuna dolara svaki.

Kako nastaje NFT

Trošak razvoja i izrade jednog NFT-a često u prosjeku iznosi samo nekoliko stotina dolara. NFT-ovi mogu biti bilo što, od video uradaka ili GIF-ova do korporativnih logotipa ili fotografija, a kupcu nešto znače zbog svoje originalnosti i prestiža. Da bi pojedinačna umjetnička djela ili kolekcionarski predmeti postali jedinstveni NFT, prvo se moraju ‘iskovati’ što znači da objekt mora proći proces u kojem nosi element blockchaina, tj šifrira se jedinstvenim kodom koji omogućuje personalizirano vlasništvo. Kripto novčanik koji se koristi za kovanje NFT-a djeluje kao pristup za kolekcionarski predmet unutar blockchaina, a također i prati povijest njegovih transakcija. Kripto novčanik pruža neophodan pristup i proširuje sigurnost prilikom pristupanju NFTu putem javne adrese i privatnog ključa. Budući da su NFT-ovi kovani na različitim blockchainima, njihove cijene variraju od jednog do drugog. Ovisno o tržištu, postoje tri glavne naknade vezane uz NFT umjetnost: plaćanje unaprijed, po prodaji i pretplata. Prva se obično naplaćuje kao trošak kovanja NFT-a, druga se naplaćuje od prodaje, a ostvareni iznos koristi se za plaćanje čvorova za provjeru valjanosti. Pretplata se naplaćuje periodično za održavanje tržišta.

Napravite svoj NFT

Fotografije digitalnog umjetnika Beeplea ‘Svakodnevni: Prvih 5000 dana’ daleko su najpopularniji NFT. Aukcijska kuća Christie’s prodala ih je na aukciji za više od 69 milijuna dolara. Sir Tim Berners-Lee izumio je World Wide Web 1989. godine, a 30 godina kasnije prodao je originalnih 9.555 linija izvornog koda kao NFT za čak 5,4 milijuna dolara. Tenisačica Oleksandra Oliynykova, koja nastupa pod hrvatskom zastavom, prodala je na aukciji mali dio svoje ruke kao NFT za više od 5000 dolara. On daje pravo vlasniku da tetovira što god želi na malom dijelu njezine ruke. GourmetNFT nastao je kao tržište koje omogućuje profesionalnim i domaćim kuharima da učitaju svoje recepte na blockchain i prodaju ih kao NFT. Pri stvaranju NFT-a limit je jedino vaša mašta. Tvrtke mogu koristiti NFT za povećanje prepoznatljivosti svojih robnih marki tako što se bolje povezuju s kupcima i obožavateljima nudeći im pristup ekskluzivnim ponudama i priliku za dobivanje nagrada.

