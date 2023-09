Što je Threads, najbrže rastuća društvena aplikacija?

Threads je aplikacija za društvene mreže koju je razvila tvrtka Meta Platforms. Objavljena je 5. srpnja 2023., omogućujući korisnicima da se prijave koristeći svoje Instagram račune. S više od 2 milijarde mjesečnih korisnika, popularnost Instagrama vjerojatno je pomogla stvoriti porast ranih prijava za ovu platformu. Threads danas ima oko 13 milijuna dnevno aktivnih korisnika, što je pad u odnosu na 44 milijuna koliko ih je bilo 7. srpnja, a prosječno dnevno vrijeme provedeno na aplikaciji je četiri minute, što je pad u odnosu na vršnih 19 minuta na dan lansiranja, prema istraživanju Sensor Towera. Čini li ga to revolucionarnom novom aplikacijom ili tek jednom u nizu društvenih medija koji su interesantni samo dok su novi? Izgleda kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj.



Značajke Threads aplikacije



Threads je samostalna aplikacija koja se može preuzeti iz Trgovine Play ili App Storea, ovisno o pametnom telefonu koji imate. Međutim, jedini način da se prijavite u ovu aplikaciju je putem svog Instagram računa. Objave mogu biti duge do 500 znakova i uključivati poveznice, fotografije i videozapise do 5 minuta. Svatko mlađi od 16 (ili mlađi od 18 u određenim zemljama) zadano će imati privatni profil kada se pridruži Threads aplikaciji. Moguće je pratiti iste račune koje pratite i na Instagramu, kao i pronaći više ljudi kojima je stalo do istih stvari koje radite. Moguće je i jednostavno podijeliti Threads objavu u svojoj Instagram priči ili podijeliti objavu kao poveznicu na bilo kojoj drugoj platformi. Svi računi koji su blokirani za isti profil na Instagramu automatski će biti blokirani na Threads aplikaciji.

Nije moguće promijeniti svoje korisničko ime na samom Threadsu, već isključivo putem Instagrama. Možete odlučiti hoćete li svoj profil zadržati javnim ili privatnim; sadržaj podijeljen na javnom profilu bit će vidljiv svima i omogućit će im interakciju s vašim objavama. Iako nije moguće uređivati već objavljenu objavu, moguće je ograničiti tko može odgovoriti na pojedinu objavu ili sakriti broj lajkova čak i nakon što je podijeljena. Iako Threads omogućuje upotrebu hashtagova u postu, na njih se ne može kliknuti niti doprinose dosegu posta. Na objavu je moguće reagirati na tri različita načina – klikom na ikonu srca da bi se lajkala objava, komentarom ili prijavom sadržaja. Trenutačno Threads nema izvornu GIF tipkovnicu poput Twittera. Međutim, ako tipkovnica koju koristite na telefonu nudi GIF-ove, moguće ih je unijeti u objavu ili komentar. I za kraj, moguće je deaktivirati Threads račun, ali da bi se on potpuno izbrisao, nužno je izbrisati Instagram račun s kojim je povezan.



Threads ili Twitter?



Unatoč tome što se općenito smatra izravnim konkurentom Twitteru, korisničko iskustvo na Threadsu je ipak drukčije. Redoviti korisnik Twittera primijetit će očite sličnosti između ove dvije aplikacije: obje imaju izvore vijesti, simbole u obliku srca koji korisnicima omogućuju da ‘lajkaju’ tuđi sadržaj i mogućnost ponovnog objavljivanja. No, Metina aplikacija nema Twitterovu obrnutu kronološku vremensku crtu koja prikazuje objave u stvarnom vremenu. Postovi prikazani na algoritamskoj vremenskoj traci Threadsa također nisu ograničeni na račune koje korisnik prati. Još jedno veliko odstupanje od Twittera je Threadsova odluka da ne promovira određene vijesti ili politički sadržaj.

Budućnost Threads aplikacije



Prema podacima data.ai, tvrtke za istraživanje aplikacija, Threads je imao najviše preuzimanja iz Indije (33%), a slijede ga Brazil (22%) i SAD (16%). Još je prerano reći što budućnost nosi za Threads. Međutim, aplikacija ima potencijal da bude popularna platforma društvenih medija za ljude koji žele intimniji i osobniji način povezivanja sa svojim prijateljima i obitelji. Unatoč svom ranom uspjehu, Threads ostaje relativno “gola” aplikacija s baznim mogućnostima korištenja. Još uvijek mu nedostaju mnoge značajke koje korisnici vole na Twitteru, kao što je verzija za desktop, izravna razmjena poruka, popularne teme i opcija za uređivanje objava. Meta planira nastaviti ulaganje u Threads, kao i dodavati nove značajke u budućnosti. Samo će vrijeme pokazati hoće li Threads biti uspjeh ili ne, no aplikacija zasigurno ima niz značajki koje je čine jedinstvenom i jasno je da će pronaći svoje poklonike među ciljanom publikom.